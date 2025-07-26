«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог

В новом сезоне «И просто так» Кэрри Брэдшоу снова умудрилась шокировать зрителей — но на этот раз не экстравагантным нарядом, а… содержимым своего шкафчика в туалете. В одной из сцен камера ненадолго задерживается на полочке с косметикой героини, и фанаты тут же заметили странность: у женщины, которая тратила тысячи долларов на туфли Manolo Blahnik и платья Dior, удивительно пустой «арсенал красоты»

Где ретинол и корейские чудо-снадобья?

«Безымянный spf, огрызки хозяйственного мыла и таблетки по типу "Фестала". У владелицы многомиллионного состояния мистера Бига, серьезно?», — удивляются светские сплетницы из «Антиглянца».

Возмущаются и поклонники сериала: неужели самая стильная колумнистка Нью-Йорка, которая в 60 лет выглядит потрясающе, обходится без антивозрастной косметики? Где сыворотки с гиалуроновой кислотой, ночной крем с ретинолом, японские патчи под глаза?

Мнение эксперта: генетика или халтура?

Портал «Киноафиша» обратился к косметологу Ирине Котовой, чтобы разобраться, возможно ли в 60 лет выглядеть как Кэрри без «волшебных» баночек.

«Без средств, гаджетов ты можешь неплохо выглядеть, только если тебе с генетикой повезло. Но жизнь в мегаполисе все же накладывают отпечаток», — уточняет эксперт, настаивая, что порою, с разных ракурсов, видно, что Брэдшоу не так уж и молода.

И действительно, в некоторых сценах у Сары Джессики Паркер заметны россыпи мелких морщин и дряблость кожи — но в целом её образ далёк от естественного старения, а потому реквизиторам за работу над «И просто так» можно ставить «двойку».

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