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«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог

26 июля 2025 12:19
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог

У фанатов действительно есть повод возмущаться.

В новом сезоне «И просто так» Кэрри Брэдшоу снова умудрилась шокировать зрителей — но на этот раз не экстравагантным нарядом, а… содержимым своего шкафчика в туалете. В одной из сцен камера ненадолго задерживается на полочке с косметикой героини, и фанаты тут же заметили странность: у женщины, которая тратила тысячи долларов на туфли Manolo Blahnik и платья Dior, удивительно пустой «арсенал красоты»

Где ретинол и корейские чудо-снадобья?

«Безымянный spf, огрызки хозяйственного мыла и таблетки по типу "Фестала". У владелицы многомиллионного состояния мистера Бига, серьезно?», — удивляются светские сплетницы из «Антиглянца».

Возмущаются и поклонники сериала: неужели самая стильная колумнистка Нью-Йорка, которая в 60 лет выглядит потрясающе, обходится без антивозрастной косметики? Где сыворотки с гиалуроновой кислотой, ночной крем с ретинолом, японские патчи под глаза?

«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог

Мнение эксперта: генетика или халтура?

Портал «Киноафиша» обратился к косметологу Ирине Котовой, чтобы разобраться, возможно ли в 60 лет выглядеть как Кэрри без «волшебных» баночек.

«Без средств, гаджетов ты можешь неплохо выглядеть, только если тебе с генетикой повезло. Но жизнь в мегаполисе все же накладывают отпечаток», — уточняет эксперт, настаивая, что порою, с разных ракурсов, видно, что Брэдшоу не так уж и молода.

И действительно, в некоторых сценах у Сары Джессики Паркер заметны россыпи мелких морщин и дряблость кожи — но в целом её образ далёк от естественного старения, а потому реквизиторам за работу над «И просто так» можно ставить «двойку».

Ранее мы писали: «Халтура уровня “Игры престолов”»: из-за позорного ляпа в «И просто так» режиссеру пришлось оправдаться — и стало только хуже

Фото: Кадр из сериала «И просто так»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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