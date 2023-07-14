Жизнь в Англии и куча скелетов в шкафу: что известно о единственной дочери Градского, которой он дал все

Мария, единственная дочь Александра Градского, появилась на свет зимой 1986 года. Девочка с ранних лет росла, окруженная искусством, а при первой возможно отправилась получать образование в Англии.

Окончив местный вуз, Мария вернулась на родину и поступила в МГУ. А после начала помогать отцу с проектом «Голос». Она настолько увлеклась шоу, что композитор даже брал ее в несколько выпусков программы и представил зрителям как личного помощника.

Карьеру Марии удалось построить в сфере ресторанного и рекламного бизнесов. Одно время девушка была ведущей шоу «В наше время» и помогала своей матери в организации арт-проектов.

Свою личную жизнь наследница музыканта держит под большим секретом. Она не рассказывает о своем избраннике и скрывает социальные сети от публики. По данным СМИ, несколько лет назад Мария начала встречаться с предпринимателем Ильей Карповым, но состоят ли они в отношениях до сих пор, доподлинно не известно.

В последний же раз публика видела Марию на похоронах Градского. Она произнесла трогательную речь о своем отце, а после этого окончательно пропала из поля зрения публики.