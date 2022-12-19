Жизнь Рыб и Рака превратится в кошмар, если они свяжутся с этими тремя знаками Зодиака

При знакомстве с новым человеком так трудно удержаться от идеализации. Встретив кого-то интересного, мы тут же попадаем под его очарование и не замечаем тревожных звоночков и недостатков. Вот только розовые очки рано или поздно спадут, и придется придумывать, как без потерь выбраться из этих отношений. По словам астрологов, стоит внимательнее прислушиваться к советам звезд. Небесные светила подскажут, с какими знаками зодиака стоит поддерживать общение, а от каких лучше бежать со всех ног, пока они не превратили вашу жизнь в ад на земле. Рассказываем, представителей каких знаков лучше обходить стороной Рыбам и Ракам.

Овен

Представители огненного знака известны своим вспыльчивым и эгоистичным характером. Превыше всего на свете Овен ценит себя и свои желания, а вот партнеру и друзьям он уделяет куда меньше времени и внимания, чем они - ему. Именно поэтому чувствительным Рыбкам и Ракам не стоит связывать себя романтическими или дружескими узами с этим эгоистичным знаком.

Дело в том, что Рыбки в отношениях жаждут получать столько же, сколько отдают, а Овен привык забирать больше, чем давать взамен.

Раки тоже вряд ли найдут с ним общий язык - они нацелены на долгосрочные и крепкие отношения, а уроженец огненного знака в любую минуту может исчезнуть.

Лев

Львы, безусловно, приятные, харизматичные и наделенные множеством талантов люди. Именно такие привлекают творческих Рыбок и впечатлительных Раков, однако астрологи настоятельно рекомендуют уроженцам этих знаков воздержаться от каких-либо отношений со Львом. Причины на это простые. Представители огненной стихии слишком властные и самолюбивые - Лев жаждет обожания и преклонения, внимания и почитания. Рыбы и Рак, конечно, до поры до времени с радостью будут обеспечивать ему все это, но вскоре поймут, что поклоняться Льву - все равно что лить воду в бездонную бочку.

Очень скоро они почувствуют усталость и опустошение от этих отношений.

Дева

Также звезды предостерегают Рыбок и Раков от тесного взаимодействия с Девами. Уроженцы земного знака могут привлечь их своим умом и многочисленными талантами, но как только они узнают Дев получше, поймут, что им не по пути. Основная причина такого неутешительного вывода заключается в том, что Девы - редкостные зануды и педанты. Творческие Рыбки очень скоро заскучают рядом с ними, потому что Девы будут держать все под своим контролем и шагу лишнего не дадут без разрешения ступить.