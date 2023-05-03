Жизнь после смерти: что на самом деле происходит с умирающим

Смерть окружена разными мифами и домыслами. В течение многих веков ученые и философы пытаются понять, что именно происходит с человеком, когда он уходит из жизни. И не так давно исследователям удалось прийти к важным открытиям.

По данным группы ученых под руководством профессора Сэма Парниа, умершие еще несколько мгновений после смерти полностью чувствуют мир вокруг и прекрасно понимают, что ушли из жизни. Но они не могут шевелить своими конечностями, ощущать что-либо кожей и чувствуют себя запертыми в собственном теле.

Причина этого в том, что мозг человека не умирает даже после остановки сердца. Он продолжает жить, поэтому человек функционирует и в большинстве случаев осознает, что скончался.

Добиться таких результатов ученые смогли благодаря тому, что в течение многих лет опрашивали людей, переживших клиническую смерть, и наблюдали за умирающими. Как пишет «ЛайфСайнс», все исследования в итоге были проанализированы, что и помогло узнать, как именно жизнь покидает человека.