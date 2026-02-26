Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8

9 мая на носу, Великая Отечественная война уходит всё дальше, но память о ней остается в памяти. Российские кинематографисты продолжают переосмыслять те страшные годы, и среди десятков новых проектов есть настоящие жемчужины.

Выбрали пять сериалов с самыми высокими рейтингами — тех, что стоят вашего вечера и могут понравиться не меньше, чем культовые «Семнадцать мгновений весны».

«Апостол» (2008) — 8,1

Немцы забрасывают в СССР диверсанта — русского вора в законе. Но высадка проходит неудачно: шпиона ловят и убивают сотрудники НКВД. Чтобы вычислить остальных, советская разведка идёт на отчаянный шаг: роль погибшего играет его брат-близнец Павел Истомин (Евгений Миронов), простой сельский учитель.

Ему предстоит втереться в доверие к уголовникам и выяснить, кто из них работает на Третий рейх. Миронов мастерски справляется с двойной ролью, а Николай Фоменко и Дарья Мороз создают мощный актёрский ансамбль. Москву 40-х снимали в Минске — там было меньше рекламных щитов.

«Самогон» (2024) — 8,1

1941 год, самый напряжённый участок фронта. Молодое пополнение встречают ветераны без особого энтузиазма — зелёные, необстрелянные. Но среди новичков оказывается Николай Слепков по прозвищу Самогон (Юрий Дейнекин), таёжный охотник, который применяет свои навыки против немцев.

За войну он уничтожит больше 600 врагов, но главное испытание ждёт впереди — встреча с офицером СС Кремпом, который не уступает советскому охотнику. Мини-сериал Сергея Малюгова стал хитом 2023 года. История молчаливого сибиряка, способного в одиночку положить десяток фашистов, превратилась в настоящий аттракцион.

«Истребители» (2013) — 7,8

Война в самом разгаре, а лётчиков катастрофически не хватает. Молодые парни поступают в лётную школу и через пару месяцев уже отправляются на фронт — времени учиться нет. Леонид и Борис, вчерашние гражданские, должны стать профессиональными военными пилотами, от которых зависят жизни сотен людей.

Культовый сериал Алексея Мурадова о тех, кто поднимался в небо, едва научившись держать штурвал. Даже Дмитрий Дюжев в роли Иллариона Бестужева не раздражает.

«Старое ружье» (2014) — 7,8

1941 год. Красная Армия отступает. Немцы входят в маленькую деревню и берут жителей в плен. Солдаты вермахта приказывают сдать оружие и соблюдать комендантский час. Но у тихого школьного учителя Петра (Тимофей Трибунцев) есть другой план. Он берёт припрятанное охотничье ружьё и идёт мстить.

Ремейк одноимённого французского фильма с Филиппом Нуаре и Роми Шнайдер. Это жёсткая история маленького человека, который решает пожертвовать собой ради спасения других.

«Боевая единичка» (2015) — 7,8

Артиллерийская батарея «Единичка» получает приказ: любой ценой удержать мост на востоке Польши. Бойцы под командованием Егорова обнаруживают рядом монастырь, в котором прячутся глухонемые польские дети и их молодая воспитательница Ева. Командир оказывается перед страшным выбором: оставить детей на верную гибель или подвергнуть опасности товарищей.

Главные роли исполнили Андрей Мерзликин, Илья Коробко и Анна Прус. Сериал показывает истинное лицо войны: герои гибнут один за другим, но долг перед детьми и Родиной оказывается сильнее смерти.

