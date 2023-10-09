«Жизнь пошла сначала»: сияющая от счастья вдова Юдашкина снялась в белом

После смерти Валентина Юдашкина его вдова Марина надолго пропала из поля зрения прессы. Она тяжело переживала потерю супруга, перестала выходить в свет и предпочитала проводить время с семьей. Кажется, женщина наконец-то смогла найти в себе силы начать новую жизнь. Улыбающаяся и вся в белом, она растрогала подписчиков новыми фотографиями.

Утешение Марина нашла в воспитании внуков. У ее дочери Галины трое детей — Аркадий, Анатолий и Агата Ариелла. Вдова проводит все свободное время с ними. Она перебралась в Арабские Эмираты, где живут родные, и стала регулярно радовать подписчиков снимками малышей.

На очередной фотографии Марина Юдашкина в белоснежном костюме держит за руку маленькую Агату. На девочке такое же белоснежное платье. Рядом с малышкой бабушка выглядит абсолютно счастливой. Новая жизнь в окружении близких явно идет ей на пользу.