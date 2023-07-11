Жизнь помотала: на свежем фото лысую Дашу из «Брата 2» не узнать (фото)

Одной из первых и самых громких ролей в карьере Дарьи Юргенс стала девушка легкого поведения Даша по кличке Мэрилин в драме «Брат 2». Зрители были в восторге от яркой героини, а после выхода фильма артистка продолжила развивать карьеру.

Юргенс сконцентрировалась на криминальных сериалах. Зрители видели ее в «Ментовских войнах» и «Морских дьяволах», где она исполнила роль Маргариты Кошкиной.

Личная жизнь артистки при этом сложилась не так удачно. Ее первый брак развалился из-за измен мужа, а после она встречалась с Юрием Шевчуком, солистом группы ДДТ. Но и с ним Дарье не было суждено построить крепкую семью. Расставшись с музыкантом, она вышла замуж за Петра Журавлева, с которым вместе прожила в итоге семь лет.

Сейчас Юргенс нашла свое счастье с каскадером Сергеем Великановым. Однако поклонники уверены, что жизненные неудачи заметно отразились на внешности 55-летней артистки. Звезда «Брата 2» выглядит значительно старше своих лет, ей уже не удается скрыть возрастные изменения.