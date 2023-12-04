«Жизнь полна сюрпризов»: 55-летняя Валерия показала животик и теперь принимает поздравления

Валерия выступает на сцене уже более 35 лет. Она сумела построить не только успешную карьеру, но и стала многодетной мамой. А сейчас певица наслаждается почетным статусом бабушки.

Но всерьез так называть ее даже язык не поворачивается. 55-летняя звезда сцены кажется ровесницей молодых девушек. Причем эффектно выглядит она не только в концертных нарядах.

Недавно в соцсетях исполнительница поделилась снимком, сделанным на отдыхе. На фото она открыто демонстрирует плоский живот, подтянутый пресс и длинные ноги в открытом бикини.

«Жизнь полна сюрпризов — на два дня попали в Дубай», — отметила в посте певица.

И такой кадр просто ошеломил подписчиков Валерии. Они тут же забросали ее поздравлениями и комплиментами, ведь выглядеть так отлично в ее годы — это не самая простая задача. Исполнительница никогда не скрывала, что придерживается определенного рациона питания и занимается спортом.