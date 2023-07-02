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Жизнь не пощадила хрустального мальчика из шоу Малахова: ему уже 30 лет

2 июля 2023 06:00
Жизнь не пощадила хрустального мальчика из шоу Малахова: ему уже 30 лет

Справляться с тяготами помогает приемная мама.

Об Александре Пушкареве в нулевые узнала вся страна. Ребенок появился на свет с остеогенезом — при таком диагнозе кости крайне хрупки и могут легко сломаться. Героя программы «Пусть говорят» прозвали «хрустальным мальчиком».

Благодаря телевидению Саша, оставленный родными матерью и отцом, обрел любящую семью. Особенного малыша усыновила уроженка Перми Валентина Двойнишникова — и это стало переломным моментом в его судьбе.

Сейчас Пушкареву уже 30 лет, и он все еще живет с любимой мамой, которая поддерживает сына во всему.

Осуществил «хрустальный мальчик» и сокровенную мечту, спев дуэтом со своим кумиром — Стасом Михайловым.

Жизнь не пощадила хрустального мальчика из шоу Малахова: ему уже 30 лет
Фото: кадр из шоу "Пусть говорят" (2005-2023), соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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