Жизнь красавицы разрушило случайное прикосновение: от ее участи станет не по себе

Голливудская красавица Джин Тирни с детства хотела стать актрисой. Ее мечта сбылась, и в 40-х артистка была нарасхват. Режиссеры заваливали Джин предложениями, а мужчины не могли на нее налюбоваться. Но судьба готовила для Тирни роковой сюрприз.

Личная жизнь Джин складывалась непросто. Она была замужем за Олегом Кассини — дизайнером русского происхождения. Поначалу их брак складывался идеально, но когда началась Вторая мировая война, супруг ушел на фронт. Беременная Тирни осталась совсем одна на их фамильном ранчо.

Но актриса не сидела сложа руки. Она устраивала творческие встречи с солдатами и поддерживала их боевой дух. Однажды после такой встречи Джин заболела краснухой. У Тирни начались преждевременные роды, и врачи вынесли неутешительный диагноз: девочка появилась на свет слепой и глухой, поэтому жить нормальной жизнью она не сможет из-за отклонений в мозге. Актрисе пришлось сдать дочь в интернат скрепя сердце.

Джин продолжала сниматься в кино и навещать солдат. А однажды к ней подошла фанатка и рассказала свою историю. Когда она была морским офицером, то пришла на встречу к Тирни. На тот момент девушка болела краснухой, но сбежала из лазарета, чтобы прикоснуться к звезде. Этот жест в итоге разрушил жизнь Джин.

Актриса развелась с мужем и впала в депрессию. Карьера пошла на спад, а психика стала разрушаться. Тирни умерла в 70, будучи позабытой даже преданными фанатами.