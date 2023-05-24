Жизнь главной «тетки» советского кино оборвалась из-за иностранца: что он сотворил

Майя Булгакова прославилась как главная «тетка» советского кинематографа. На счету актрисы немало ролей, но все они были похожи друг на друга: режиссеры упорно видели в ней всесильную «бабу», которая тащит все на себе.

Это трудно представить, но ее кинообраз сильно отличался от самой Булгаковой. Майя Григорьевна обожала моду, она напропалую флиртовала с мужчинами и любила петь песни. Любвеобильная Булгакова четыре раза выходила замуж, причем ее последним мужем стал австрийский коммунист.

Петер Добиас мог бы увезти свою возлюбленную в Европу. Однако актрисе не нравилась перспектива начинать карьеру с нуля. В итоге ради Булгаковой Добиас бросил все и перебрался в СССР. Они жили счастливо на зависть врагам и недоброжелателям. Однако в начале 90-х их разлучила смерть Петера. Майя Григорьевна не хотела жить после его ухода и на полном серьезе заявляла, что скоро она воссоединится с супругом.

В том же году Булгакова попала в аварию вместе с подругой. Актриса скончалась через несколько дней и так не пришла в сознание. Она даже не сражалась за свою жизнь — спешила увидеть своего обожаемого мужа. Так Добиас косвенно ускорил ее смерть.