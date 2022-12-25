Жизнь едва не пошла по кривой: как живет и выглядит старший сын Федора Бондарчука

Знаменитые родители и известная фамилия могут открыть почти любые двери для успешной карьеры, но вместе с этим они накладывают определенные обязательства на юных наследников.

Сын Фёдора Бондарчука с детства чувствовал своё бремя и отказывался следовать правилам. Вместо кино он предпочитал драки и не прочь был похулиганить. Благодаря своему вспыльчивому характеру он был замечен в потасовках с теннисистом Маратом Сафиным и на кинофестивале «Кинотавр».

В один момент молодой человек понял, что нельзя тратить свою жизнь впустую, и все таки задумался о карьере актера.

Но самым важным поворотом в его жизни стала женитьба. Брак хоть и распался, но Сергей сделал для себя нужные выводы. Теперь он кажется более рассудительным и спокойным мужчиной. Кроме того, даже его спортивный стиль сменился на деловые костюмы.