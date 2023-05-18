Жизнь Долиной в серьезной опасности: увидите ее свежее фото и все поймете

Внешний вид звезды говорит сам за себя.

Лариса Долина часто выходит на связь с поклонниками. Многие из них переживают за здоровье артистки. И небезосновательно.

Певица всегда появляется на публике при полном параде. Правда, ни макияж, ни фильтры уже не помогают исполнительнице скрыть серьезные проблемы. На свежем фото знаменитость предстала не в лучшем виде — особенно выделялись большие круги под глазами. После такого фанаты решили, что жизнь звезды в серьезной опасности.

Такой же точки зрения придерживается и врач-косметолог Татьяна Аюпова. Эксперт отметила, что Лариса Александровна старается следить за собой и не забывает об омолаживающих процедурах, но этого недостаточно. Долина страдает от сильнейших отеков, вызванных проблемами с почками, сердцем или щитовидной железой. К тому же влияние оказывает и плотный рабочий график народной артистки.