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Жизнь Долиной в серьезной опасности: увидите ее свежее фото и все поймете

18 мая 2023 14:15
Жизнь Долиной в серьезной опасности: увидите ее свежее фото и все поймете

Внешний вид звезды говорит сам за себя.

Лариса Долина часто выходит на связь с поклонниками. Многие из них переживают за здоровье артистки. И небезосновательно.

Певица всегда появляется на публике при полном параде. Правда, ни макияж, ни фильтры уже не помогают исполнительнице скрыть серьезные проблемы. На свежем фото знаменитость предстала не в лучшем виде — особенно выделялись большие круги под глазами. После такого фанаты решили, что жизнь звезды в серьезной опасности.

Такой же точки зрения придерживается и врач-косметолог Татьяна Аюпова. Эксперт отметила, что Лариса Александровна старается следить за собой и не забывает об омолаживающих процедурах, но этого недостаточно. Долина страдает от сильнейших отеков, вызванных проблемами с почками, сердцем или щитовидной железой. К тому же влияние оказывает и плотный рабочий график народной артистки.

Жизнь Долиной в серьезной опасности: увидите ее свежее фото и все поймете

«Она заметно сдала. Есть признаки и нарушения функции яичников», — подметила Аюпова в беседе с порталом BLITZ +.

Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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