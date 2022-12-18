Жизнь Дев и Овнов превратится в кошмар, если они свяжутся с этими тремя знаками Зодиака

В каждом человеке есть как положительные, так и негативные черты. Мы можем охотно помогать близким друзьям и проходить мимо незнакомых людей, которые явно нуждаются в поддержке, искренне возмущаться, узнав от подруги про измену ее мужа и при этом без угрызений совести флиртовать с симпатичным коллегой, пока никто не видит. Однако некоторые знаки зодиака, по словам астрологов, наделены куда большим количеством негативных черт, чем их соседи по гороскопу. Жизнь рядом с ними напоминает ад, особенно для определенных представителей зодиакального круга. Эксперты перечислили три знака, с которыми совершенно точно не стоит связываться Деве и Овну.

Лев

Представители огненного знака уж точно не сойдутся характерами с Девой и Овном. Лев - слишком властный, самолюбивый и обидчивый, чтобы поддерживать общение с уроженцами земного знака. Дева постоянно всех контролирует, а гордому Льву такое вовсе не придется по вкусу. С Овнами, вероятно, и так все понятно: два огненных знака ни за что не уживутся вместе, как две хозяйки на одной кухне. Они будут постоянно ссориться и делить территорию.

Взрывные и эгоистичные, Лев и Овен то и дело будут выяснять друг с другом отношения на “радость” всем окружающим.

Скорпион

Скорпион, бесспорно, обладает множеством достоинств, но найти с ним общий язык может далеко не каждый сосед по гороскопу. С Девой их ждет вечное соперничество. И тот, и другой знак обожают держать власть в своих руках.

Природная гордость и самолюбие вряд ли позволит им уступить место другому, поэтому они будут конкурировать.

Лев также слишком сильный партнер, чтобы Скорпион мог спокойно находиться с ним в одном пространстве. Оба этих знака - харизматичные лидеры, куда спокойнее им будет, если они разойдутся по разные стороны и не станут мешать друг другу.

Козерог

Казалось бы, Козерог и Дева составляют идеальную пару - оба деятельные, дотошные, упрямые трудоголики. Жить бы вместе и радоваться. Однако астрологи говорят, что такая схожесть как раз таки может сыграть с этими двумя знаками злую шутку. Ежедневно глядя друг на друга, словно в зеркало, они могут люто возненавидеть партнера, поскольку видят не только достоинства, но и недостатки. А вот со Львом отношения у Козерогов не клеятся по другой причине.