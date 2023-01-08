Жижица и Зверьки: какие из этих названий сел и городов на самом деле существуют в России?

Если вы откроете карту мира, то непременно обнаружите на ней множество забавных и необычных названий населенных пунктов. О смешных и неоднозначных топонимах, существующих в России, можно было бы написать целую энциклопедию - насколько их много. На карте Рязанской области, например, присутствует село под милым названием Добрые Пчелы. Население в нем немногочисленное - всего порядка трехсот человек. Согласно историческим сведениям, когда-то село было владением Богословского монастыря. Здесь располагалась пасека, возникшая естественным путем, и монахи собирали мед. Из-за этого село в дальнейшем и получило свое название. Кроме того, считается, что бортничество во все века было для Рязанской области одним из самых распространенных занятий. По легенде, пчелы здесь действительно обладали спокойным и незлобным характером - мол, при сборе сладкого “урожая” их даже не нужно было окуривать, потому что они никого не кусали.

Сможете ли вы отличить реальные забавные названия сел и городов от вымышленных? Проверьте свою географическую интуицию, ответив на вопросы нашего теста.