Живут прошлым: 3 знака Зодиака, которые не могут забыть бывших

Астрологи назвали знаки, которые долго не могут избавиться от мыслей о бывшем возлюбленном.

Расставания бывают разными - по взаимному согласию или инициативе одной из сторон, мирные и со скандалами, приносящие боль или облегчение. Как бы там ни было, есть люди, которые на протяжении долгого времени оглядываются назад и метают о возобновлении отношений. Астрологи убеждены - любители жить прошлым появляются на свет под определенными знаками зодиака. Рассказываем, кто же в гороскопе никак не может отпустить былую любовь.

Телец

Расставание для Тельцов болезненно не столько потому, что они не хотят терять близкого человека, а потому, что они со скрипом воспринимают любые перемены. Они не хотят менять устоявшийся ритм своей жизни.

Представители земного знака привыкают к тому, что все течет своим чередом: работа, друзья, личная жизнь… Как только одно из этих звеньев в цепочке выпадает, Тельцу становится некомфортно.

Именно поэтому он будет еще долгое время вспоминать бывшего партнера и уговаривать вернуться. Этот знак до последнего надеется на то, что не придется строить свою жизнь по новому сценарию, искать нового партнера и подстраиваться под него.

Рак

Чувствительные Раки в принципе любят цепляться за прошлое. Они отрицают негативные моменты, которые были в паре, концентрируются только на позитивных воспоминаниях и не хотят их отпускать.

Когда представители водного знака расстаются с партнером, они начинают идеализировать его светлый образ. Обиды и недостатки уходят на второй план, зато достоинства затмевают собой все остальное.

“Где я еще найду такой идеал?” - думают Раки и начинают метаться в панике. Они непременно используют все доступные средства для того, чтобы вернуть бывшего назад, и сильно расстроятся, если у них ничего не получится.

Рыбы

Уроженцы водного знака, по сути, сохраняют теплые чувства к бывшему партнеру на протяжении всей жизни. Они бережно хранят воспоминания об ушедших отношениях и человеке, которого любили.

Нередко Рыбы хранят у себя целый склад памятных “артефактов” - записки, написанные бывшей второй половинкой, билеты в кино, театр или на выставки, совместные фотографии… Сентиментальность не позволяет им выбросить все это богатство.

Спустя некоторое время после расставания представители знака постараются напомнить о себе бывшему избраннику и вернуть его. В некоторых случаях это даже успешно получается.