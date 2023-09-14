Живут порознь, но общаются: Долина души не чает в особенной дочери (фото)

Лариса Долина всегда находит время в своем плотном графике для самых близких и родных. Народная артистка поддерживает связь с будущей звездой отечественной эстрады, которая выросла на ее глазах.

Певица стала крестной матерью Веры Алдониной, единственной дочери ныне покойной Юлии Началовой. Знаменитость помнит, какой крохой еще не так давно была звездная наследница. И гордится тем, какой талантливой красоткой она стала.

После смерти исполнительницы хита «Герой не моего романа» Вера осталась жить с бабушкой и дедушкой по материнской линии. Лариса Александровна активно участвует в жизни 16-летней девушки и наблюдает за ее творческими успехами.

Поначалу Алдонина не хотела строить сольную карьеру, но затем изменила свое решение. Она часто выходит на сцену и каждый раз заставляет россиян рыдать от своего поразительного сходства с безвременно ушедшей матерью.