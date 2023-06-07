Живут на два дома: этот мужчина по знаку Зодиака может завести вторую семью

У представителей этого знака могут быть тайны от своей второй половинки.

Вторая семья, ничего не подозревающая о существовании первой - это не только штамп, свойственный мыльным операм, но и горькая реальность. Некоторые мужчины не могут удовлетвориться одной-единственной спутницей жизни, поэтому решаются на измену. Случайная интрижка способна вырасти в продолжительную и крепкую связь, а там уж недалеко до появления детей… По мнению астрологов, склонностью к таким отношениям на стороне обладают представители определенного знака зодиака. Рассказываем, за мужчинами какого знака нужен глаз да глаз.

Телец

“Так вот ты какой, северный олень!” - возмущенно воскликнут дамы, которым довелось связать свою жизнь с представителем земного знака.

Тихий и скромный на вид, Телец вполне способен похаживать налево и годами скрывать от супруги свое второе семейство.

Астрологи считают, что виной всему планета-управитель Тельца. Этот знак подчиняется Венере, получившей свое название в честь античной богини любви и красоты. Неудивительно, что любвеобильность у него просто зашкаливает, хотя это и не всегда очевидно.

Мужчины, рожденные под знаком Тельца, всегда не прочь пофлиртовать с симпатичной девушкой. Ну и что, что дома сидят законная жена и отпрыски? Это ведь не измена! Но этот знак сам себя обманывает, у него от игривых намеков до воплощения их в жизнь - один шаг.

Представители земной стихии довольно быстро увлекаются всерьез и с головой падают в омут запретного романа.

Кстати, именно необходимость скрывать отношения придает им особую пикантность. Телец ведь такой весь правильный, а тут такие тайны… Это очень его заводит.

Несмотря на то, что из уроженцев знака получаются хорошие семьянины, они довольно быстро устают от рутины и быта. Внешне они никак этого не демонстрируют, оставаясь образцовыми мужьями, отцами и хозяевами, но в глубине души будут искать свежих ощущений.

Как только в одной семье Тельца наступает кризис - во всяком случае, по его мнению, - он отправляется отдохнуть в объятия другой дамы.

Законная супруга может не подозревать о романе на стороне десятилетиями - настолько мастерски маскируется этот знак.

Вторая семья становится для уроженцев знака спасительной гаванью, когда отношения в первой полностью себя исчерпали. Телец не может бросить жену и детей, а вот подпитываться энергией в другом обществе и возвращаться домой отдохнувшим для него - самое то.