Живут как кошка с собакой: Гузеева стала тещей своего злейшего врага

Лариса Гузеева оказалась в пикантной ситуации. Актриса породнилась со своим главным хейтером. Наблюдать за их непростыми отношениями может вся страна.

Зятем знаменитости стал резидент Comedy Club Гарик Харламов. В своих социальных сетях он часто высмеивал ведущую шоу «Давай поженимся!», не зная, что жизнь готовит ему большой сюрприз.

Злейшим врагам пришлось сниматься вместе в фильме «Теща», премьера которого состоится уже в конце ноября. История стара как мир. Героиня Гузеевой полна претензий к мужу своей дочери, которого по забавному стечению обстоятельств и сыграл известный юморист.

На экране знаменитости живут как кошка с собакой, а вот за кадром они смогли найти общий язык. Лариса Андреевна с удивлением обнаружила, что юморист не питает к ней лютой ненависти. Коллеги начали общаться, и теперь их разногласия остались в прошлом.