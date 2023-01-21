Живой пример неудачной пластики: гляньте, что стало с красавицей-итальянкой (фото)

Когда-то Сидни Ром была первой красавицей. Внешность итальянской актрисы с большими глазами и очаровательной улыбкой завораживала зрителей. Но звезда экрана совершила роковую ошибку, поплатившись за это собственной красотой.

В 90-е популярность знаменитости начала угасать. Ром снялась в нескольких картинах, но они не имели успеха. Вдобавок к этому актриса заметила, что стареет. Мириться с этим она не стала и отправилась прямиком в кабинет косметолога и пластического хирурга.

Начала звезда с уколов ботокса, а после решилась на подтяжку. Затем последовали блефаропластика, установка импланта в подбородок, увеличение объема скул. Внешность актрисы становилась все более неестественной, но остановиться Сидни уже не могла.

В итоге она превратила себя в живой пример неудачной пластики. Дошло до того, что у артистки возникли проблемы с лицевым нервом, из-за чего ее рот сместился в сторону. Теперь некогда привлекательную актрису многие поклонники попросту не узнают.