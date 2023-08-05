Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Животик скоро будет видно: Цискаридзе пора готовиться к большим переменам

Животик скоро будет видно: Цискаридзе пора готовиться к большим переменам

5 августа 2023 08:45
Животик скоро будет видно: Цискаридзе пора готовиться к большим переменам

Правда об артисте повергнет в шок.

Не так давно прославленный балетмейстер Николай Цискаридзе узнал ошеломляющую новость. Артист готовится к большим переменам, ведь у него выявили серьезные проблемы со здоровьем.

Как-то Николай Максимович сдал анализ на шоу Лолиты Милявской. Результат шокировал всех присутствующих: выяснилось, что у звезды балета беда с гормонами. Шутить с такими вещами нельзя. «Генетики сказали, что у тебя высокий риск повышения женского гормона эстрадиола», — огорошила Лолита звезду балета.

Это значит, что Цискаридзе грозит повышение веса и округление форм. Совсем скоро у балетмейстера появится предательский животик. Впрочем, проблемы с весом преследуют Николая Максимовича уже давно. Он никогда не скрывал недовольства своей внешностью.

Как-то Цискаридзе признался, что выглядит комично и скоро начнет стесняться своего тела на пляже. Но балетмейстер против уколов красоты, подтяжек, закрашивания седины и прочего «улучшайзинга».

Фото: Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше