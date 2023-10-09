Животик отчетливо видно: Боярская сделала заявление о беременности

Последние несколько недель не утихают разговоры о возможном пополнении в семье Елизаветы Боярской и Максима Матвеева. Дело в том, что часть спектаклей с актрисой была отменена по причине ее недомогания. Поклонники тут же списали это на беременность.

Впрочем, вскоре в театре, где работает Боярская, заявили, что она изолирована из-за коронавируса. Тем не менее сплетен о том, что актриса готовится стать многодетной матерью, меньше не стало. Фанаты уверяют, что в пользу этой версии говорят и увеличившиеся формы обычно хрупкой звезды.

Так, например, в одном из спектаклей артистка изображает беременную женщину с помощью специальной накладки. На поклон она выходит уже без нее, однако и в таком виде животик видно довольно отчетливо. Звезда не стала отмалчиваться и резко прокомментировала подобные слухи.

«Много будете знать — скоро состаритесь. Лучше приходите на спектакль», — заявила артистка журналистам программы «Ты не поверишь!».

Ранее Боярская не скрывала, что мечтает еще об одном ребенке. Сейчас вместе с Матвеевым она воспитывает двоих сыновей.