Живот прилип к позвоночнику: полуголая Орбакайте испугала людей худобой

Кристина Орбакайте не входит в число звезд, привлекающих внимание пикантными снимками. В социальных сетях артистка чаще рассказывает о концертах и новых съемках, а также публикует кадры с детьми и семьей. Но в редких случаях знаменитость все же делает исключения.

Так, в своем блоге исполнительница поделилась фотографией, снятой во время ее отпуска. На снимке Орбакайте предстает в раздельном аккуратном купальнике, красуясь стройной фигурой и ровным загаром.

Пользователи сети, однако, не остались в восторге от образа знаменитости. В комментариях они осудили Орбакайте за излишнюю худобу и призвали следить за собственным здоровьем. По их мнению, в возрасте исполнительницы уже вредно гнаться за модельными стандартами фигуры.