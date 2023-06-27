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Живот прилип к позвоночнику: полуголая Орбакайте испугала людей худобой

27 июня 2023 20:15
Живот прилип к позвоночнику: полуголая Орбакайте испугала людей худобой

Поклонники не остались в восторге от внешности певицы.

Кристина Орбакайте не входит в число звезд, привлекающих внимание пикантными снимками. В социальных сетях артистка чаще рассказывает о концертах и новых съемках, а также публикует кадры с детьми и семьей. Но в редких случаях знаменитость все же делает исключения.

Так, в своем блоге исполнительница поделилась фотографией, снятой во время ее отпуска. На снимке Орбакайте предстает в раздельном аккуратном купальнике, красуясь стройной фигурой и ровным загаром.

Пользователи сети, однако, не остались в восторге от образа знаменитости. В комментариях они осудили Орбакайте за излишнюю худобу и призвали следить за собственным здоровьем. По их мнению, в возрасте исполнительницы уже вредно гнаться за модельными стандартами фигуры.

Живот прилип к позвоночнику: полуголая Орбакайте испугала людей худобой

«Чересчур худая, кости да кожа», «Очень худая», «Ей бы поесть хорошо», — пишут поклонники знаменитости.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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