Живот Малахова становится необъятным: Киркоров скрывать проблему не стал

1 сентября тысячи родителей по всей стране проводили своих детей в школу. Не исключением стали и звезды эстрады. Филипп Киркоров приехал на линейку в подмосковный Технолицей, куда поступил его сын Мартин. Но внимание общественности привлек не поп-король, а сопровождавший его Андрей Малахов.

Известный телеведущий является крестным отцом отпрысков своего давнего друга, а потому не мог не поддержать самого младшего Киркорова в этот знаменательный день. Но Малахов не ожидал, что школьный праздник обернется для него конфузом.

На мероприятии присутствовали журналисты, которые запечатлели двух звезд во время селфи. Андрей Малахов нагнулся, чтобы быть ближе к Мартину, и в кадр попал его располневший живот, который ведущий забыл спрятать под тугим ремнем. Филипп Киркоров не нашел ничего лучше, как поделиться неудачным снимком на личной странице в соцсетях.