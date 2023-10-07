Живого места нет: на Успенскую после пластики страшно смотреть (фото)

Любовь Успенская давно могла разоблачить Тимура Хайдарова. Звездному хирургу повезло. Артистка была занята спасением своей любимой дочери от пагубной зависимости, поэтому молчала о том, что горе-специалист ее изуродовал.

Теперь, когда Татьяна Плаксина окончательно пришла в себя, ее мама наконец-то заговорила. Королева шансона дала новое интервью, в ходе которого поделилась кадрами не для слабонервных.

Певица обратилась к Хайдарову за липосакцией, но он настоятельно рекомендовал ей сделать новую грудь.

Операция длилась семь часов. После хирургического вмешательства на теле пациентки не осталось живого места.

В рамках YouTube-шоу «Алена, блин!» исполнительница показала видео, на которое страшно смотреть. Ролик был снят прямо в операционной. Медик запечатлел свою жертву, когда та еще находилась под наркозом. На посиневшей коже Успенской видны свежие порезы и швы. Картина, мягко говоря, шокирующая. Увидев сенсационный контент, даже те, кто прежде верил Хайдарову, встали на сторону Любови Залмановны.