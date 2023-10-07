Живого места нет: на Успенскую после пластики страшно смотреть (фото)
Тело звезды сильно пострадало.
Любовь Успенская давно могла разоблачить Тимура Хайдарова. Звездному хирургу повезло. Артистка была занята спасением своей любимой дочери от пагубной зависимости, поэтому молчала о том, что горе-специалист ее изуродовал.
Теперь, когда Татьяна Плаксина окончательно пришла в себя, ее мама наконец-то заговорила. Королева шансона дала новое интервью, в ходе которого поделилась кадрами не для слабонервных.
Певица обратилась к Хайдарову за липосакцией, но он настоятельно рекомендовал ей сделать новую грудь.
Операция длилась семь часов. После хирургического вмешательства на теле пациентки не осталось живого места.
В рамках YouTube-шоу «Алена, блин!» исполнительница показала видео, на которое страшно смотреть. Ролик был снят прямо в операционной. Медик запечатлел свою жертву, когда та еще находилась под наркозом. На посиневшей коже Успенской видны свежие порезы и швы. Картина, мягко говоря, шокирующая. Увидев сенсационный контент, даже те, кто прежде верил Хайдарову, встали на сторону Любови Залмановны.