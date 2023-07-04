Живет за счет папы: как сложилась карьера Никиты Малинина после «Фабрики звезд»

Никита Малинин покорил миллионы россиянок хитом «Котенок». Красавчик-блондин одержал победу в третьей «Фабрике звезд» — и это самый большой успех в его карьере. О сыне Александра Малинина давно ничего не слышно. Большой звездой российского шоу-бизнеса он так и не стал.

После окончания проекта певец не заключил контракт с продюсером. Он сам писал песни и создавал танцевальные треки, но переплюнуть «Котенка» не вышло.

К тому же артист сильно поправился и начал появляться на выступлениях нетрезвым. К счастью, до сильной зависимости не дошло. Никита вовремя одумался и стал семейным человеком. В Сети пишут, что у исполнителя и его жены Натальи есть ребенок, но сам музыкант опровергает эти слухи.

Поклонникам горько осознавать, что Никита так и остался в тени знаменитого отца. Многие предполагают, что он по-прежнему живет за счет состоятельного родителя. Однако Малинин-младший предпочитает игнорировать эти разговоры.