Живет за границей, учится в необычной школе: что известно об особенном сыне звезды «Следа»

Сын Евгения Кулакова и Ольги Бужор Илья появился на свет в 2004 году. Мальчик страдает от ДЦП, и прославленный артист не раз признавался, что тратит все деньги и время на заботу о наследнике. А несколько месяцев назад стало известно, что звезда сцены отправил сына жить и учиться в Израиль.

Как оказалось, Кулаков с Бужор подобрали для Ильи специальную школу, в которую ему удалось поступить. Мальчик будет учиться там до 21 года, а после уже выберет свой жизненный путь. И, как признается Кулаков, может даже приезжать к родным.

«Наша задача — помочь Илье воплотить его потенциал. Эта задача требует огромного человеческого ресурса родителей, специалистов и общества», — признавался артист в одном из интервью.

По словам знаменитости, Илья уже может похвастаться большими успехами. Если во время учебы в России он мог сказать лишь несколько фраз, то теперь строит целые предложения. И Кулаков не скрывает, как сильно гордится сыном.