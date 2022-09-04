Живет в тени Матвиенко: что стало с одной из главных звезд «Фабрики звезд» Юлией Бужиловой

Юлия Бужилова стала одной из самых ярких участниц первой «Фабрики звезд». Артистка сама писала тексты своих песен, которые так нравились поклонникам. Однако после завершения проекта карьера исполнительницы застопорилась.

Как оказалось, звезда не отказалась от роли автора, но на сцену со своими творениями больше не выходит. Хитами Бужилова, которая продолжает сотрудничать с Игорем Матвиенко, снабжает других артистов.

Впрочем, знаменитость ничуть не сожалеет о том, что живет в тени известного продюсера. По уверению Юлии, о славе она никогда не мечтала и, напротив, видела себя не успешным артистом, который вынужден постоянно находиться на виду у публики, а композитором.

Бужилова ведет настолько закрытый образ жизни, что отказалась от социальных сетей. По этой причине поклонники могут узнавать новости о жизни любимой артистки лишь из интервью Матвиенко и по фотоотчетам из его музыкальной академии, где и трудится исполнительница.