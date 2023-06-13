«Живет в старой квартире»: участи вдовы Михалкова не позавидуешь

Второй супругой Сергея Михалкова в 1997-м стала физик Юлия Субботина. Вместе с ней литератор прожил до конца жизни, а после его смерти Субботина пропала из поля зрения публики, став затворницей. Многие поклонники строили теории, как живет вдова писателя, а не так давно его внук Егор Кончаловский раскрыл всю правду.

Как оказалось, Субботина продолжает жить в одной из квартир своего мужа, которая была для него домом после войны. Она активно общается со своими родственниками, а те давно считают ее членом их большой семьи и не оставляют без поддержки.

«Мы очень близки и дружим... Вошла очень хорошо в семью!» — признается Кончаловский в шоу «Жизнь и судьба».

Также режиссер отметил, что Субботина старается сохранять наследие своего мужа и продвигает его, за что ей благодарны все его близкие и его многочисленные поклонники.