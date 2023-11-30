Живет в США, выглядит хуже престарелой матери: от истории сестры Королевой мороз по коже

В 90-е Ирина Осауленко, более известная как Руся, была едва ли не популярнее своей сестры Наташи Королевой. Однако в какой-то момент певица прекратила гастроли и исчезла с телеэкранов. Оказывается, за пропажей исполнительницы стояла семейная драма: на долю бедняжки выпали серьезные испытания, которые выдержит не каждая.

В 1988 году старший сын артистки Володя родился с ДЦП. Семья переехала в Канаду, чтобы обеспечить ребенку лучшее лечение. Тяжелобольной мальчик прожил недолго, в 1999-м его не стало. Руся долго оплакивала смерть своего первенца, но все же решилась стать мамой еще дважды.

Средний ребенок Осауленко также имеет неутешительный диагноз — ДЦП. Женщина посвящает всю себя развитию особенного сына. Отдушиной для Руси стала дочь София, появившаяся на свет абсолютно здоровой. Сейчас семейство проживает в США.