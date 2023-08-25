Живет в США и горя не знает: что известно о дочери Пригожина

Иосиф Пригожин и Валерия живут душа в душу уже почти 20 лет. Троих детей певицы от предыдущего брака продюсер воспитал как своих. Также у Пригожина есть и родные наследники, о которых известного куда меньше, чем об отпрысках Валерии и Александра Шульгина.

У продюсера, как и у его супруги, тоже трое детей. Первая законная жена родила ему сына Дмитрия и дочь Данаю. Вторая избранница Лейла Фаттахова, с которой Пригожин не оформлял отношения, подарила ему наследницу Елизавету. Сегодня девушка отлично ладит как с отцом, так и с его нынешней женой.

Елизавета уже давно живет в США, где успешно строит свою карьеру. Пригожина посещает культурные мероприятия и делится своими впечатлениями в соцсетях. Недавно Елизавета встретилась с отцом и мачехой. Поклонники Валерии восхитились тем, что она сумела подружиться с дочерью мужа и приняла ее как родную.