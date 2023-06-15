Живет в нищете и серьезно болеет: Амаяк Акопян неспроста исчез с ТВ

Последние годы Амаяк Акопян редко появляется на публике. Артист отказался от выступлений, не общается с прессой и не участвует в ток-шоу. Одни поклонники были уверены, что знаменитость отправился на пенсию, а другие начали беспокоиться о его состоянии. И, как оказалось, их предположения были правдивы.

По словам самого Акопяна, он действительно страдает от ряда тяжелых заболеваний. Ему постоянно требуются дорогостоящие препараты и уход специалистов, но он не может себе этого позволить, так как денег едва хватает даже на продукты.

«Не остается денег на лекарства, а они мне очень нужны», – признался фокусник порталу 100 News.

Причиной столь резкого ухудшения здоровья Акопян считает свое трудолюбие. Он уверен, что из-за больших нагрузок в молодости заработал несколько болезней, которые теперь не дают ему жить.