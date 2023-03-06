Живет в цветнике: мужчины обзавидуются при виде жены и дочек Реввы (фото)

Александр Ревва известен как один из главных секс-символов отечественной эстрады. Он неоднократно оказывался в рейтингах самых привлекательных артистов, а армия его поклонниц только увеличивается. На самом же деле знаменитость долгие годы женат и воспитывает со своей супругой двух дочерей.

Избранницей Реввы стала девушка Анжелика, с которой он познакомился в 2005 году. В то время артист не был так известен, ведь мог похвастаться только игрой в КВН, но новая знакомая сразу же влюбилась в него. В итоге через два года они поженились, и в том же году на свет появилась их первая дочь Алиса. Спустя шесть лет супруги стали родителями второй раз, когда родилась Амели.

Из-за сложного графика Реввы именно Анжелика старается заниматься воспитанием дочерей и полностью следит за их бытом. Помимо этого, она не забывает и о собственной карьере: не так давно знаменитость представила свою первую коллекцию для детей.

О жизни своей семьи Ревва рассказывает в социальных сетях, помимо этого и сама Анжелика активно развивает блоги. Тысячи поклонников внимательно следят за их жизнями: по их мнению, Ревву и его близких смело можно назвать самой красивой и эталонной семьей отечественного шоу-бизнеса.