Живет так, что молодые завидуют: народ был в шоке от вида 70-летней пенсионерки

Ольга Киприяновна до выхода на пенсию жила скромной жизнью и работала стоматологом. Однако уже в 60 лет она решила полностью изменить свою жизнь и переехала из Северодвинска в Санкт-Петербург.

Пенсионерка решила наверстать все, что не успела сделать за предыдущие годы. Первым делом, например, она поехала на велосипеде в Финляндию, а не так давно прыгнула с парашютом и пилотировала вертолет.

В своем блоге, развитием которого занимается сын Ольги, она постоянно делится не только достижениями, но и комичными видео, в которых высмеивает старость. Киприяновна не скрывает: она счастлива жить полной жизнью и не думать о мнении окружающих, которые могут не понять ее тягу к приключениям или, например, леопардовые наряды.

При этом за последнее время у звезды социальных сетей образовалась уже собственная армия поклонников. В комментариях они не только хвалят пенсионерку за смелость, но и считают ее своим вдохновителей. По словам многих, именно пример Киприяновной помог им изменить свою жизнь.