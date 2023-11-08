Живет с одним, любит Супонева: как после трагедии сложилась судьба вдовы ведущего (фото)

Жизнь легенды телевизионного эфира Сергея Супонева оборвалась в 2001 году. Звезда экрана оставил свою супругу Ольгу и дочку Полину, которая даже не успела отпраздновать первый день рождения.

Трагедия стала большим ударом для вдовы, но спустя несколько лет она решила, что должна жить дальше. Ольга не только перестала быть затворницей и начала карьеру сценаристки, но и начала отношения с давним другом своего мужа, врачом Андреем Липманом. И возлюбленный Супоневой сделал ей предложение, на которое она ответила согласием.

Однако забыть бывшего супруга так и не смогла. По словам Ольги, она все еще помнит о первом муже, с которым прожила лишь несколько лет.