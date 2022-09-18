Живет с молодой женой, но на одну пенсию: куда пропал с экранов звезда «Учителя в законе»

Юрий Беляев за годы творческого пути принял участие в более чем 120 проектах, а одним из самых известных стал фильм «Учитель в законе». Многие зрители были уверены, что талантливый актер не исчезнет с экранов в ближайшие годы, однако знаменитость неожиданно перестал появляться в новых ролях.

Как рассказал артист, последние двадцать лет режиссеры и продюсеры практически не приглашают его в свои фильмы или сериалы. Он лишь изредка появляется в эпизодических ролях, но они не приносят ему ни дохода, ни известности. Поэтому со своей супругой он живет на одну лишь пенсию.

«Я безработный», — признается Беляев в беседе с порталом «СтарХит ».

При этом знаменитость не понимает, почему его больше не зовут в кино. Он даже изредка дает интервью и посещает светские мероприятия, чтобы привлечь к себе внимание, но это совсем не помогает. Артист не скрывает, что закат карьеры расстраивает его, но он понимает, что жизнь на этом не заканчивается, и старается не отчаиваться.