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Живет с молодой женой, но на одну пенсию: куда пропал с экранов звезда «Учителя в законе»

18 сентября 2022 18:00
Живет с молодой женой, но на одну пенсию: куда пропал с экранов звезда «Учителя в законе»

Артист не смог добиться успешной карьеры.

Юрий Беляев за годы творческого пути принял участие в более чем 120 проектах, а одним из самых известных стал фильм «Учитель в законе». Многие зрители были уверены, что талантливый актер не исчезнет с экранов в ближайшие годы, однако знаменитость неожиданно перестал появляться в новых ролях.

Как рассказал артист, последние двадцать лет режиссеры и продюсеры практически не приглашают его в свои фильмы или сериалы. Он лишь изредка появляется в эпизодических ролях, но они не приносят ему ни дохода, ни известности. Поэтому со своей супругой он живет на одну лишь пенсию.

«Я безработный», — признается Беляев в беседе с порталом «СтарХит».

При этом знаменитость не понимает, почему его больше не зовут в кино. Он даже изредка дает интервью и посещает светские мероприятия, чтобы привлечь к себе внимание, но это совсем не помогает. Артист не скрывает, что закат карьеры расстраивает его, но он понимает, что жизнь на этом не заканчивается, и старается не отчаиваться.

Фото: Кадр из фильма «Учитель в законе», 2007
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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