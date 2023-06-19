Живет с мамой и сторонится женщин: что не так с рыжим из «Ералаша»

Александр Лойе прославился еще в детстве. Яркие роли в «Ералаше» и рекламные ролики сделали его всероссийской звездой. Зрители были уверены, что харизматичный ребенок сможет построить успешную карьеру и надолго останется с фанатами. Однако жизнь Лойе сложилась совершенно иначе.

Дело в том, что после раннего успеха рыжеволосой звезде «Ералаша» стали предлагать все меньше и меньше главных ролей. Он принял участие в нескольких проектах, среди которых, например, «Любовь в большом городе — 2» и «Молодой волкодав», а последней его работой стала комедия «Иван Семенов: Школьный переполох».

Перемены произошли не только в карьере, но и в личной жизни артиста. 39-летний Лойе продолжает жить с матерью, игнорирует светские мероприятия и не собирается связывать себя узами брака, так как не верит в любовь. По его словам, любой роман обязательно закончится уже через несколько лет, поэтому он предпочитает не обременять себя отношениями.