Живет с другой женщиной: Пугачева выгнала мужа из дома, несмотря на общих детей

Алла Пугачева нашла хитрый способ разнообразить семейную жизнь. Лето артистка провела в Юрмале, куда приехала вместе с мужем и двумя детьми. Но жить под одной крышей с супругом не стала и выставила его вон.

Примадонна арендовала шикарную виллу на берегу Рижского залива под названием «Марта». Один месяц проживания в ней обошелся певице в 15 млн рублей. В распоряжении звезды было все, о чем можно только мечтать: собственный выход к воде, просторная библиотека и кинозал. А вот ее благоверному в такой роскоши жить не пришлось.

Знаменитость отправила отца Лизы и Гарри к своей давней приятельнице — Лайме Вайкуле. Об этом он сам рассказал в интервью латвийскому телевидению. Исполнительницу не смутило, что ее избранник будет жить с другой женщиной. Видимо, желание почувствовать себя незамужней дамой оказалось сильнее ревности.

Тем более что скучать Пугачевой не пришлось. Компанию во время отпуска ей составила дочь Кристина Орбакайте. Благо, места в просторном особняке хватило всем.