Живет с бывшим зэком, мечтает о детях: 56-летняя Овсиенко все та же зажигалочка из «Миража»

В молодости Татьяна Овсиенко даже не подозревала, что станет звездой. Симпатичную блондинку за стойкой ресепшен в отеле приметила Наталья Ветлицкая, которая заявила, что она должна блистать на сцене, а не в холле гостиницы.

Вскоре Овсиенко перебралась в Москву, а затем стала петь в «Мираже». Спустя некоторое время певица закрутила роман с Владимиром Дубовицким, бывшим мужем Ирины Аллегровой. Именно продюсер предложил исполнительнице основать собственный коллектив «Вояж», а затем и заняться сольной карьерой. Их союз был омрачен лишь отсутствием детей. В 1999 году Овсиенко решила усыновить мальчика по имени Игорь, которому требовалась дорогостоящая операция. Однако Дубовицкий к отцовству оказался не готов и ушел от избранницы.

Когда Игорь подрос, он начал активно общаться с продюсером, который к тому времени уже перебрался в США. А затем подросток поставил Овсиенко перед фактом: он уезжает к Дубовицкому в Америку. Мужчина до сих пор живет там, он уже сам стал отцом, но с внуком певица видится очень редко.

Сейчас 56-летняя Овсиенко счастлива в отношениях с бизнесменом Александром Меркуловым. У него довольно темное прошлое: мужчина проходил фигурантом нескольких уголовных дел и даже отбывал наказание за решеткой. Однако певица дождалась любимого человека из тюрьмы, а теперь мечтает с ним о детях. Энергичная и яркая экс-солистка «Миража» уверена, что у нее хватит сил на то, чтобы воспитать малыша. Правда, для этого ей придется обратиться к суррогатной матери.