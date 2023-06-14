Живет с бабушкой на одну пенсию: 17-летнему сыну Децла не позавидуешь

Звезда российского хип-хопа Децл скончался в 2019 году от инфаркта. У него остался единственный сын Антоний, который оказался в незавидном положении.

После смерти Децла между его родственниками произошел серьезный разлад. Вдова музыканта не хотела, чтобы Антоний общался с родней со стороны отца. Лишь недавно юноша помирился с бабушкой Ириной Анатольевной, а вот с дедом у него тяжелые отношения.

17-летний Антоний учится и мечтает стать музыкантом. Он живет на мизерную пенсию бабушки, к которой недавно переехал. Толмацкий-младший помогает ей по дому и старается жить по минимуму. С матерью Антоний видится нечасто. По его словам, ему трудно находиться в той квартире. Юноша до сих пор не смирился со смертью отца, который души в нем не чаял.

С дедушкой Антоний не общается. Как-то Александр Толмацкий засомневался, что юноша — это его родной внук. С тех пор между ними началась вражда.

«Он родной по крови мне — да, конечно, но в плане души — нет», — признался Антоний на программе «Звезды сошлись».

Сын Децла вырос таким же своеобразным, как и его отец. У юноши длинные волосы и необычная внешность, которая никого не оставит равнодушным.