Живет не в Комарово: ахнете, увидев «заграничный» дом Игоря Скляра (фото)

Игорь Скляр прославился на всю страну в 80-х после выхода комедии «Мы из джаза». Актер появился в главной роли и сразу же покорил зрителей своим обаянием. Сегодня он продолжает активно сниматься в кино, а во время отпуска Скляр отдыхает в своем роскошном загородном доме.

Его дача расположена в окрестностях Павловска, а отнюдь не Комарово, как пел Скляр в культовой песне. Дом построен в лучших традициях альпийского шале и передает дух Европы. Интерьер внутри выглядит невероятно стильно и уютно. Коттедж окружен живописным садом с яблонями, за которым ухаживает супруга Игоря Скляра. Актер отдыхает на даче каждое лето, чтобы приобщиться к природе и покататься на лошадях.

Пользователей Сети впечатлил роскошный и стильный дом Игоря Скляра. Они оставили множество восторженных комментариев: «Все очень приятно, словно кусочек Австрии», «Очень интересный дом. Столько деталей, которые можно рассматривать, додумывать, перенимать для себя», «Дом просто потрясающий». Своими впечатлениями от поместья Игоря Скляра также поделились ведущие программы «Загородный ».