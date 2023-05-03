Живет не по средствам: женщина этого знака Зодиака не умеет вести бюджет

В интернете можно найти множество курсов и онлайн-пособий по финансовой грамотности, однако воспользоваться ими и научиться управлять своим бюджетом торопятся не все. По словам астрологов, свой отпечаток на отношение к деньгам накладывает знак зодиака: кто-то бережно складывает каждую копеечку в заначку, а кто-то транжирит свои кровные налево и направо. К числу шопоголиков, которые живут не по средствам, относятся представительницы одного знака зодиака. Рассказываем, кто же в гороскопе совершенно не умеет экономить.

Близнецы

Девушки, рожденные под знаком Близнецов, с самого детства не питают интереса к ведению хозяйства и бюджета. Когда родители давали юной уроженке знака карманные деньги, она тут же тратила их на сиюминутные хотелки, а потом сокрушалась, что не на что купить давно желанную, но более дорогую вещь, на которую нужно копить.

С возрастом отношение женщины-Близнецы к деньгам не меняется. Она все так же легкомысленно относится к своим кровным. К счастью, многочисленные таланты и способности позволяют представительнице воздушной стихии устроиться на высокооплачиваемую работу, но все честно заработанное она в мгновение ока спускает на мелочи.

Уроженки знака испытывают непреодолимую тягу к красивой жизни.

Дама-Близнецы хочет, чтобы ей все завидовали, поэтому как будто бы невзначай хвастается перед подписчиками в соцсетях отдыхом на престижном курорте, дорогостоящим гаджетом, дизайнерскими вещами. Она буквально тратит последнее, чтобы пустить всем пыль в глаза.

От шопинга представительница воздушного знака получает огромное удовольствие.

Ей нравится мысль, что она может позволить себе приобрести ту или иную вещь, о которой мечтают другие, и без лишних раздумий спускает на нее все до копеечки. “Ничего, еще заработаю”, - думает женщина-Близнецы и прикладывает карту к валидатору.

Кроме того, ей хочется щегольнуть своим достатком перед друзьями и коллегами. Уроженка этого знака охотно берет на себя организацию вечеринок, пикников, похода в кафе.

“Сегодня я угощаю”, - пожалуй, произнести эти заветные слова для дамы-Близнеца намного слаще, чем попробовать фирменное пирожное.

Однако праздник остается позади, наступают будни, и представительница знака обнаруживает, что ее кошелек изрядно похудел. Приходится либо занимать у близких деньги до зарплаты, либо искать подработки, чтобы пополнить баланс на счете. Вот только мысль о том, что нужно научиться жить по средствам, Близняшке даже в голову не приходит.