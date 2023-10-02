Живет на «помойке», выглядит как бомж: бывшая жена Ефремова совсем запустила себя

Бывшая супруга Михаила Ефремова, актриса Ксения Качалина, совсем запустила себя и свой дом. Поклонники артистки негодуют, то ли на ней так отразился развод, то ли есть какие-то другие проблемы, о которых не говорят в прессе. Ее квартира, которая по меркам Москвы считается элитной, превратилась в настоящую помойку.

Соседи Качалиной, которая живет в доме в Брюсовом переулке, с трудом узнают в женщине некогда известную актрису. В квартире Ксении можно найти любой мусор: начиная от пустых коробок, пластиковых стаканов и заканчивая разбросанной одеждой. Причем сама актриса не считает себя «Плюшкиным» и по-прежнему причисляет к богеме.

В разговоре с журналистами Ксения призналась, что читать в ее квартире достаточно неудобно, потому что свет давно отключили за неуплату коммунальных услуг. Однако она придумала себе спасение — настольную лампу на батарейках.

Сама актриса убираться в своем жилище не намерена, но и денег на клининговую компанию у нее нет. По ее словам, она получает всего лишь пять тысяч рублей в месяц от Союза кинематографистов.