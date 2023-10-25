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Живет на две страны, музыку бросила: как сложилась судьба звезды «Лицея» с экзотическим именем

25 октября 2023 06:30
Живет на две страны, музыку бросила: как сложилась судьба звезды «Лицея» с экзотическим именем

Знаменитость уже давно не появляется на сцене.

Вся страна узнала имя Изольды Ишханишвили благодаря группе «Лицей». В течение десяти лет она выступала вместе с коллективом, но в 2001 году решила отправиться в сольное плавание.

Однако попытки прославиться самостоятельно не увенчались успехом: артистка так и не выпустила полноценный альбом. А после свадьбы с предпринимателем Дмитрием Десятниковым и рождения наследника она полностью отказалась от музыки и переехала с семьей в Швейцарию.

Но Ишханишвили не забыла о России. Знаменитость регулярно прилетает в Москву и, как пишут СМИ, бывает в столице даже чаще, чем в Европе, где остались ее сын и муж. При этом Изольда занята не только светскими мероприятиями, но и работой. Например, не так давно она стала продюсером постановки «Эти свободные бабочки» и намерена развивать свою карьеру именно в этом направлении.

Фото: Ekaterina Hmyrova, Russian Look/globallookpress.com, legion-media.ru
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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