Живет на две страны, музыку бросила: как сложилась судьба звезды «Лицея» с экзотическим именем

Вся страна узнала имя Изольды Ишханишвили благодаря группе «Лицей». В течение десяти лет она выступала вместе с коллективом, но в 2001 году решила отправиться в сольное плавание.

Однако попытки прославиться самостоятельно не увенчались успехом: артистка так и не выпустила полноценный альбом. А после свадьбы с предпринимателем Дмитрием Десятниковым и рождения наследника она полностью отказалась от музыки и переехала с семьей в Швейцарию.

Но Ишханишвили не забыла о России. Знаменитость регулярно прилетает в Москву и, как пишут СМИ, бывает в столице даже чаще, чем в Европе, где остались ее сын и муж. При этом Изольда занята не только светскими мероприятиями, но и работой. Например, не так давно она стала продюсером постановки «Эти свободные бабочки» и намерена развивать свою карьеру именно в этом направлении.