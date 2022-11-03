Живет на чужую пенсию: состояние Александра Пескова вызвало оторопь

Последние годы выдались для Александра Пескова трудными. Еще в пандемию коронавируса пародист потерял большинство источников дохода. Как и у других артистов, его заработок складывался из оклада и отдельных гонораров за каждый концерт или спектакль. Но когда постановок с его участием стало меньше, то денег перестало хватать.

Сейчас Песков пребывает в бедственном положении. По его словам, последние несколько лет он не получает гонорары за большинство выступлений — оплачены были только три концерта. На популярные телешоу артиста не приглашают. И он буквально считает копейки. Теперь 60-летний Песков живет на чужую пенсию, ведь деньгами ему помогает пожилая мать. В этом пародист признался в шоу «Секрет на миллион».

«Приходится, чтобы выжить», — посетовал он.

Кроме того, ему пришлось перестать обеспечивать единственную дочку. Раньше он регулярно давал Дарии деньги, хотя старался не баловать. Но теперь у Александра нет прежних финансовых возможностей.