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Живет как принцесса: на «мужскую берлогу» Светлакова без смеха невозможно смотреть

15 июля 2023 20:30
Живет как принцесса: на «мужскую берлогу» Светлакова без смеха невозможно смотреть

О таком интерьере мечтает каждая женщина.

Сергей Светлаков попал в число звезд, доверивших свое жилище съемочной команде проекта «Идеальный ремонт». Правда, впоследствии актеру об этом пришлось горько пожалеть.

Юморист хотел, чтобы дизайнеры сделали в его столичной квартире «мужскую берлогу», где он мог бы оставаться ночевать, чтобы не ехать за город после работы. Также в этом месте актер планировал встречаться с друзьями и коллегами, чтобы создавать и обсуждать новые сценарии. Пожелание звезды сводилось к тому, чтобы дух в помещении был семейный и творческий одновременно.

Но во время работы над новым интерьером что-то пошло не так. В результате вместо мужского царства Светлаков получил обитель диснеевской принцессы. Здесь вам и розовые тона, и обои в цветочек, и вазочки с цветами.

Принимать работу дизайнеров артист пришел в гордом одиночестве. И хорошо, что он не позвал своих друзей — те бы точно лопнули от смеха. В Сети бурно обсуждают неудавшийся ремонт и сочувствуют Светлакову, вынужденному жить в подобной обстановке.

Живет как принцесса: на «мужскую берлогу» Светлакова без смеха невозможно смотреть

«Женский интерьер для мужчины?!», «Можно было и побрутальнее», «Домохозяйке кухню сделали, а не мужику», — возмущаются интернет-пользователи.

Фото: Global Look Press, кадры из программы «Идеальный ремонт»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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