Живая мумия: сестра Майкла Джексона пугает внешним видом после пластики
Знаменитость активно меняет себя.
Ла Тойя Джексон, так же как и ее младший брат Майкл, всю свою жизнь посвятила творчеству. Артистка выпустила девять студийных альбомов, но не смогла добиться такой большой популярности. А в последнее время она известна лишь своей любовью к пластической хирургии.
Дело в том, что Ла Тойя активно меняет свою внешность. Она исправила нос, подбородок и скулы, а также сделала серию подтяжек и блефаропластику. В итоге за последние годы Джексон превратилась в другого человека.
И постоянные преображения 67-летней знаменитости лишь пугают ее поклонников. В социальных сетях они признаются, что не узнают артистку, поэтому ей пора прекратить посещать пластических хирургов. Женщине следует непременно обратиться к психологу.
«Так грустно, она уничтожает свое лицо», «Почему она пытается выглядеть как ее брат?», «Ее внешность очень пугает», — делятся мнением пользователи Сети.