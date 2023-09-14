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Живая мумия: сестра Майкла Джексона пугает внешним видом после пластики

14 сентября 2023 11:45
Живая мумия: сестра Майкла Джексона пугает внешним видом после пластики

Знаменитость активно меняет себя.

Ла Тойя Джексон, так же как и ее младший брат Майкл, всю свою жизнь посвятила творчеству. Артистка выпустила девять студийных альбомов, но не смогла добиться такой большой популярности. А в последнее время она известна лишь своей любовью к пластической хирургии.

Дело в том, что Ла Тойя активно меняет свою внешность. Она исправила нос, подбородок и скулы, а также сделала серию подтяжек и блефаропластику. В итоге за последние годы Джексон превратилась в другого человека.

И постоянные преображения 67-летней знаменитости лишь пугают ее поклонников. В социальных сетях они признаются, что не узнают артистку, поэтому ей пора прекратить посещать пластических хирургов. Женщине следует непременно обратиться к психологу.

Живая мумия: сестра Майкла Джексона пугает внешним видом после пластики

«Так грустно, она уничтожает свое лицо», «Почему она пытается выглядеть как ее брат?», «Ее внешность очень пугает», — делятся мнением пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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