Живая куколка с длинными ресницами покорила красотой миллионы: ахнете, увидев ее мать

Дочь Стефани Джейд стала знаменитостью еще в детстве. Маленькая Амайа покорила Сеть своими невероятно длинными ресницами, которые делают ее похожей на куклу.

Внешность малышки разделила интернет-пользователей на два лагеря. Одни удивлялись тому, что природа могла сотворить такую красоту, а другие были уверены, что Джейд обманывает публику, используя фотошоп.

Между тем нашлись и такие, кто заметил, что Амайа так привлекательна, поскольку ей повезло с генами. Мама малышки может похвастаться невероятно эффектной внешностью. У Стефани есть мексиканские, португальские и французские корни — такая смесь кровей и наградила уроженку Латвии небывалой красотой.

Амайа же, как отмечают многие, полная копия своей матери.