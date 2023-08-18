Живая куколка: «особенная» дочь Тимура Соловьева растет сердцеедкой (фото)

Тимур Соловьев долго скрывал отношения с Анной Башмет, впоследствии ставшей его женой. Супруги воспитывают двухлетнюю дочь, которой дали особенное имя — Сияна.

Первое время телеведущий отказывался показывать наследницу широкой общественности. Однако долгожданный момент, когда звезда экрана решил познакомить девочку со своими поклонниками, все же настал. Первый снимок малышки он опубликовал, когда ей исполнился один год. С тех пор ее фотографии иногда появляются в блоге знаменитости.

Каждая такая публикация — настоящий праздник для фанатов. Они с интересом наблюдают за тем, какой сердцеедкой растет очаровательная кроха, похожая на живую куколку. К тому же многие обращают внимание на ее невероятное сходство с отцом.