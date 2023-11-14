Живая кукла выросла: как теперь выглядит девочка с самыми большими глазами

Про эту девчушку чуть ли не каждый встречный говорил: «Да у вас будущая модель растет!» И зеваки как в воду глядели. У Мелани не просто большущие глаза, у этих глаз есть одна особенность. У девчушки отсутствует пигмент радужки, а все место занимает зрачок. В этом и есть гипнотическая особенность глазок девочки. Ну и в их невероятной глубине и размере.

Сначала мама девочки, ее зовут Карина, не хотела заводить для малышки соцсети, но, разместив один снимок в своем профиле, спровоцировала бурю лайков и подписок.

Кадр молниеносно разлетелся по Сети, и большеглазая девчонка в один момент проснулась популярной. Сейчас Мелани подросла, но по-прежнему очень популярна на просторах Интернета. Мама еще не решила, хочет ли она, чтобы дочь росла моделью. Потому что слава — тяжкое бремя. Особенно тогда, когда ты хоть и невероятно красив, но отличаешься от всех.